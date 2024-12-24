حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية يعتزم اتخاذ إجراءات لعزل الرئيس المؤقت

سول- (د ب أ)

قال بارك تشان- ديه زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الحزب سيتخذ إجراءات لعزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي يتولى حاليا منصب الرئيس المؤقت منذ إيقاف رئيس البلاد يون سيوك-يول عن مهامه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فقد ذكر "بارك" في اجتماع للحزب أن "هان" القائم بأعمال الرئيس أوضح في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم أنه سيتصدى لمشروعات قوانين تتعلق بتعيين مستشار خاص للتحقيق مع الرئيس يون سيوك-يول ومع السيدة الأولى كيم كيون-هي، ولا توجد طريقة لتفسير هذا سوى مواصلة التمرد من خلال تأخير الوقت.

ومع ذلك، يبدو أنه سيجري تحديد الموعد الدقيق لاقتراح إقالة "هان" بعد مراجعة داخل الحزب.





