الدفاع البريطانية: أكثر من 10 آلاف من منتسبي الجيش "غير قابلين للانتشار لأسباب طبية"

لندن- (د ب أ)

أظهرت بيانات وزارة الدفاع البريطانية أن أكثر من 10 آلاف من أفراد القوات المسلحة "غير قابلين للانتشار لأسباب طبية ".

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين، إن وزير الدولة البريطانى لشؤون المحاربين القدامى، أليستير كارنز، كشف في رد مكتوب على سؤال برلماني أنه في مختلف أفرع القوات المسلحة، هناك 99 ألفا و560 من الأفراد يمكن نشرهم طبيا بالكامل، مع 14 ألفا و350 يمكن نشرهم بشكل محدود و13 ألفا و522 لا يمكن نشرهم لأسباب طبية.

وتضم البحرية الملكية 2922 فردا غير قابلين للنشر لأسباب طبية، والجيش 6879 وسلاح الجو الملكي 3721 فردا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "الغالبية العظمى من أفراد الخدمة لدينا - نحو 90 % - قابلة للانتشار في أي وقت، مع توظيف معظم أفراد قواتنا المسلحة الباقين في أدوار عسكرية أوسع".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتوفير علاج طبي على مستوى عالمي لضمان عودة الأفراد إلى الخدمة حيثما أمكن ذلك، أو لدعم انتقالهم إلى الحياة المدنية".





