الأمم المتحدة: 23 شاحنة مساعدات تعرضت للنهب وسط غزة

وكالات



قالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، إن 23 شاحنة من بين قافلة تتكون من 66 شاحنة تحمل أغذية ومساعدات إنسانية أخرى تعرضت للنهب وفقدت .

وأفادت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي بأن قافلة برنامج الأغذية العالمي غادرت يوم الأحد من معبر كرم أبو سالم عبر ممر فيلادلفيا الذي تم الموافقة عليه مؤخرا. وعلى الرغم من التأكيدات الإسرائيلية بشأن توفير الظروف الآمنة، قالت إنه تم تنفيذ غارة جوية إسرائيلية.

وتابعت تريمبلاي، أن أول 35 شاحنة وصلت مستودع برنامج الأغذية العالمي دون خسائر، موضحة أن القوات الإسرائيلية أخرت بقية القافلة.





