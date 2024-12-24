الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 4 طائرات مسيرة، منها ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج".





