مقتل 12 شخصا إثر انفجار في مصنع للمتفجرات شمال غرب تركيا

وكالات

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، مقتل 12 شخصا إثر انفجار في مصنع للمتفجرات في شمال غرب تركيا، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل قبل قليل.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، وقع انفجار مصنع في محافظة سكاريا شمالي تركيا، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 30.

وظهرت كرة اللهب الناتجة عن الانفجار، وتطاير الحطام حول مكان المصنع.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن الانفجار وقع في مصنع للمعكرونة، ولم يُعرف سببه على الفور.

وقالت إن من بين المصابين 6 في حالة حرجة، مضيفة أن 16 غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.