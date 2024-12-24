قوات الاحتلال تقتحم نابلس ومخيم بلاطة وتعتقل مواطنا

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا، واعتقلت مواطنا، وفقا لما ذكرته وفا الفلسطينية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا، عبر حاجز عورتا، وسط إطلاق للرصاص وسماع دوي انفجارات.

واضافت أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حارة الطيراوي داخل المخيم، واعتقلت الشاب كمال أبو مسلم، وانتشرت بعدة احياء داخل المخيم.

وأعلن مدير التعليم بوكالة الغوث، أنه بناء على الحالة التي تجري في مخيمي بلاطة ومخيم طولكرم، وحفاظا على حياة الطلاب والطاقم التدريسي، سيتم تأجيل الدوام حتى الساعة الثامنة والنصف وسيتم متابعة مجريات الأمور ميدانيا.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من مدينة نابلس من حاجزي دير شرف والمربعة، وداهمت منزلا في حي المخفية، كما داهمت عمارة سكنية قرب مخيم العين، وسمع أصوات اشتباكات في المكان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.