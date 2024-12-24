الأمم المتحدة تحذر من نقص الوقود في سوريا وتداعياته على الزراعة والصحة والنقل

وكالات

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، من نقص الوقود في سوريا، إذ يؤثر نقص الوقود على الخدمات الحيوية كالزراعة والصحة والنقل، وفقا لروسيا اليوم.

ولفت التقرير إلى أنه في محافظة حلب تعمل 6 مستشفيات عامة و60 مركزا للرعاية الصحية جزئيا بسبب نقص الوقود والكهرباء.

وأضافت أن الأضرار التي لحقت بالجسر الذي يربط دمشق بمراكز رئيسية أخرى في البلاد تؤثر أيضا على سلسلة الخدمات اللوجستية في سوريا.

ومع سقوط نظام الأسد رجحت الأمم المتحدة أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلادهم في النصف الأول من عام 2025.

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه تم فرض قيود على حكومة بشار الأسد، ومع تغير السلطة "تغير الوضع".

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن خلال زيارته إلى دمشق الأحد الماضي عن أمله في رفع العقوبات الغربية عن سوريا.