الأمم المتحدة: فقدان وسرقة 23 شاحنة أغذية ومساعدات إنسانية وسط قطاع غزة

وكالات

أعلنت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، أن 23 شاحنة في قافلة من 66 شاحنة تحمل أغذية ومساعدات إنسانية تعرضت للسرقة وفقدت وسط قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، إن قافلة برنامج الأغذية العالمي غادرت الأحد من معبر كرم أبو سالم عبر ممر فيلادلفيا الذي تم الموافقة عليه مؤخرا.

وعلى الرغم من التأكيدات الإسرائيلية بشأن توفير الظروف الآمنة، أشارت تريمبلاي إلى أنه تم تنفيذ غارة جوية إسرائيلية.

وأضافت أن أول 35 شاحنة وصلت مستودع برنامج الأغذية العالمي دون خسائر، موضحة أن القوات الإسرائيلية أخرت بقية القافلة.

ونقلت تريمبلاي، أن أنباء تحرك القافلة انتشرت، مما أدى إلى وقوع عمليات نهب على طول الطريق، حيث وصلت 43 شاحنة إلى المستودع بينما فقدت 23.

وقالت إن هذا يعد مثالا آخر على سبب استمرارنا في التأكيد على الحاجة إلى مرور المساعدات بشكل آمن ودون عوائق للوصول إلى السكان الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأمس الاثنين ذكرت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية، أن 12 شاحنة مساعدات إنسانية فقط وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال شهرين ونصف، مشيرة إلى "تأخيرات متعمدة وعمليات عرقلة ممنهجة من جانب الجيش الإسرائيلي" التي أدت إلى تمكين عدد قليل من الشاحنات من إيصال مساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين.

ويفرض الجيش الإسرائيلي رقابة صارمة على وصول المساعدات الدولية الضرورية لسكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة وذلك منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.