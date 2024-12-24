تأجيل محاكمة المشتبه به في محاولة اغتيال دونالد ترامب الثانية

وكالات

أرجأت قاضية أمريكية محاكمة المشتبه به في محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حتى سبتمبر 2025، وفقا لأمر قضائي.

وسعى محامو المشتبه به، "ريان روث"، إلى تأجيل موعد المحاكمة الذي كان مقررا في 10 فبراير، وأرجعوا ذلك إلى حجم الأدلة الكبير في القضية.

ووافقت إيلين كانون القاضية بالمحكمة الجزئية في فلوريدا على التأجيل، لكنها وصفت طلب الدفاع بتأجيل القضية حتى ديسمبر 2025 بأنه مبالغ فيه.

وحددت كانون موعدا لبدء المحاكمة أمام هيئة محلفين في الثامن من سبتمبر 2025.

ويواجه روث 58 عاما، 5 تهم اتحادية من بينها محاولة اغتيال مرشح رئاسي كبير، وهو متهم بحمل مسدس بالقرب من ملعب جولف مملوك لترمب في فلوريدا في سبتمبر الماضي بهدف إطلاق النار عليه أثناء الحملة الرئاسية.