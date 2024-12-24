الدنمارك عن تصريحات ترامب بشأن شراء جرينلاند: "الجزيرة ليست للبيع"

وكالات

رفض مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن شراء جرينلاند.

وجاء في البيان: "فيما يتعلق بتصريحات ترامب بشأن جرينلاند، ليس لدى مكتب رئيس الوزراء أي تعليق، باستثناء الإشارة إلى تصريحات رئيس حكومة جرينلاند بأن الجزيرة ليست للبيع".

وذكر البيان أن الحكومة الدنماركي سترحب بالسفير الأمريكي الجديد، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب تعيين كين هويري سفيرا لواشنطن لدى الدنمارك، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن ملكية جرينلاند والسيطرة عليها تعد ضرورة مطلقة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم.

كانت جرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، والآن لا تزال جزءا من المملكة الدنماركية، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي.