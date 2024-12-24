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بشكل مؤقت.. توقف حركة الطيران في مطار بن جوريون إثر إطلاق صاروخ من اليمن

03:39 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

مطار بن جوريون الإسرائيلي

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وكالات

دوت صافرات الإنذار وسط إسرائيل ومطار بن جوريون والسهل الداخلي، جراء إطلاق صاروخ من اليمن، كما تم تفعيل صافرات الإنذار في الجنوب في النقب وبئر السبع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه تم تفعيل صافرات الإنذار وسط البلاد بسبب إطلاق صاروخ من اليمن تم اعتراضه ولم يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، وفقل للغد.

وقال الإسعاف الإسرائيلي: "توجد إصابة خطيرة لإسرائيلية جراء سقوطها أثناء محاولتها الوصول للملجأ".

وأشار إلى أن 25 إسرائيليا تلقوا علاجا ميدانيا بعد إصابتهم بشكل طفيف أثناء التدافع نحو الملاجيء.

وتوقف إقلاع الطيران والهبوط توقف بشكل مؤقتا في مطار بن غوريون، قبل أن يتم استئناف عمليات الإقلاع والهبوط في المطار.

وقال جيش الاحتلال، إن هذا إجراء احتياطي يحدث دوما مع سماع الصافرات وسط البلاد، مضيفا: "جاء تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

وتقوم الشرطة الإسرائيلية بتمشيط عدة مناطق للبحث عن شظايا.

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