"صحيفة سترانا": القيادة الأوكرانية مُنعت من انتقاد أي تصريحات لدونالد ترامب

وكالات

أكدت صحيفة "سترانا"، أن القيادة الأوكرانية مُنعت من انتقاد أي تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول الصراع الأوكراني وبدل ذلك طُلب منها التعبير عن مدى حبها له وحبه لها.

وقال أحد المصادر المقربة من مكتب فلاديمير زيلينسكي: "لقد طُلب منا عدم إثارة غضب ترامب وتجاهل ما يقوله الآن، قيل لنا إن شخصيات بارزة من الحزب الجمهوري ستتعامل مع الأمور بشكل صحيح، ولن يتغير شيء بالنسبة لأوكرانيا".

وأضاف: "طُلب منا عدم انتقاد ترامب، بل على العكس، التحدث عن مدى حبنا له وحبه لنا".

وتحدث ترامب مرارا وتكرارا عن موضوع النزاع الأوكراني؛ وكان أحد تعهدات حملته الانتخابية وعدا بحله في يوم واحد، إلا أن روسيا ترى هذا الصراع معقد للغاية ولا يمكن حله بهذه البساطة.

وخلال تصريحات صحفية، أكد ترامب الأسبوع الماضي أن على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لعقد صفقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "الباييس" أن ترامب، نصح زيلينسكي بالبدء في التفكير بالمفاوضات مع روسيا والتخلي عن مطالبه المتعلقة بالأراضي الروسية الجديدة.

ويوم الأحد الماضي صرح ترامب، أنه ينتظر عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل النزاع في أوكرانيا.

من جانبها أكدت موسكو أكثر من مرة استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لم يلتقي ترامب منذ أكثر من أربع سنوات وأنه مستعد لعقد لقاء معه، مشيرا إلى أنه إذا تم اللقاء، فسيكون لدى الرئيسين ما يتحدثان عنه.