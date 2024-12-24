لبنان يتعهد بالتعاون مع "الإنتربول" للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية

وكالات

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية "الإنتربول" للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن، الذي تتهمه السلطات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في عهد نظام بشار الأسد.

وقالت 3 مصادر قضائية لبنانية، إن لبنان تلقى الأسبوع الماضي برقية رسمية من الإنتربول تحث سلطاته على القبض على حسن إذا كان موجودا على الأراضي اللبنانية أو إذا دخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقد تم تعميم طلب الإنتربول على الأمن العام اللبناني وسلطات مراقبة الحدود.

وقال ميقاتي: "نحن ملتزمون بالتعاون مع كتاب الإنتربول المتعلق بتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية، كما هو التعاون باستمرار في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي".

وفي 9 ديسمبر، كشفت لائحة اتهام أمريكية عن اتهامات ضد الحسن 72 عاما، بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك تعذيب المعتقلين، وبعضهم أميركيون، خلال الحرب الأهلية السورية.

وحسن هو أيضا واحد من 3 مسؤولين سوريين كبار أدانتهم محكمة فرنسية في مايو بارتكاب جرائم حرب لتورطهم في اختفاء أب فرنسي سوري وابنه ووفاتهما فيما بعد.

وبحسب مصادر قضائية لبنانية، فإن مذكرة التوقيف الصادرة عن الإنتربول تتهم حسن بالتورط في "جرائم حرب وتعذيب وإبادة جماعية".

وذكرت المصادر أن الحسن مسؤول أيضا عن الإشراف على إلقاء آلاف الاطنان من البراميل المتفجرة على السكان السوريين، مما أدى إلى مقتل عدد لا يحصى من المدنيين.

ووفقما قال مصدران أمنيان فإن ما يصل إلى 30 من ضباط المخابرات السابقين وضباط الفرقة الرابعة في الجيش في عهد نظام الأسد الذين اعتقلتهم السلطات اللبنانية هم الآن رهن الاحتجاز لدى الشرطة.