صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.

وتم إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ في تل أبيب، ويافا، وبيتح تكفا، وريشون لتسيون، وأشدود، ورمات غان، واللد، والرملة، وهرتسليا، ورحوفوت".

كما تم إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ والقذائف في "عراد وكسيفة وعرعرة في النقب، وفي تل عراد ومريت وسافا"، وفق الصحيفة.

وبين الجيش الإسرائيلي أنه "عقب التحذيرات التي تم تفعيلها قبل قليل، تم اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية قبل أن يعبر إلى أراضي البلاد".

وأوضح أنه تم تفعيل الإنذارات الصاروخية والصاروخية خوفا من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية.