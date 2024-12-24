إسرائيل تستهدف مستشفى كمال عدوان وإصابة 20 من الكوادر الطبية والمرضى

وكالات

شن الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عدة غارات على مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووقعت أضرار بمستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع جراء عمليات نسف بمحيطه، ما أدى لوجود أعداد كبيرة من المصابين، بحسب الغد.

وأصيب 20 على الأقل من الكوادر الطبية بمستشفى كمال عدوان جراء عمليات نسف محيط المستشفى، إذ أن هناك مناشدات من قبل الطواقم الطبية والمصابين والمرضى داخل المستشفى.

وأطلقت الكوادر الطبية مناشدات يطالبون المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بالتدخل من أجل انقاذ من بالمستشفى.

وأطلق الاحتلال النار بشكل مكثف، في محاولة من لإخراج الطواقم الطبية أكثر من مرة من المستشفى وتتوقف عن العمل كما فعل بالعديد من المستشفيات من قبل.

ويرفض الاحتلال دخول المستلزمات الطبية للمستشفيات وفي حال دخولها بضغط دولي أو من المنظمات الدولية يعود ويستهدف هذه المستشفيات.