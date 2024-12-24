رسميًا.. إسرائيل تُعلن مسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية في إيران يوليو الماضي

وكالات

أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وللمرة الأولى علنا بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في إيران في يوليو.

وتوعد كاتس باستهداف البنى التحتية للحوثيين، قائلا: "إن إسرائيل ستقطع رؤوس قادتهم" كما فعلت مع قادة حماس وحزب الله إسماعيل هنية ويحيى السنوار وحسن نصر الله، وفقا للعربية.

وقال وزير الدفاع: "سيتم ضرب بنيته التحتية الاستراتيجية وقطع رؤوس قادته - بالضبط مثلما فعلنا مع هنية والسنوار ونصر الله في طهران، غزة ولبنان– سنفعل هذا في الحديدة وصنعاء، من يرفع يده على إسرائيل ستقطع، واليد الطويلة للجيش الإسرائيلي ستصيبه وستحاسبه".

كما توعد بتوجيه ضربات قاسية للحوثيين، مهددا بإلحاق الضرر بالبنى التحتية الاستراتيجية التابعة لهم، قبل أن يضيف: "سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران".

وأضاف: "في هذه الأيام التي تطلق فيها منظمة الحوثي الإرهابية الصواريخ على إسرائيل، أريد أن أنقل لهم رسالة واضحة في بداية كلامي - لقد هزمنا حماس، وهزمنا حزب الله، وأعمينا أنظمة الدفاع في إيران ، وألحقنا الضرر بأنظمة الإنتاج، وأسقطنا نظام الأسد في سوريا، ووجهنا ضربة قوية لمحور الشر، وسنضرب أيضًا بشدة منظمة الحوثيين في اليمن ، والتي لا تزال آخر منظمة باقية".