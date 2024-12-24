زادت 300%.. خبير يفجر مفاجأة بشأن عدد زلازل منطقة سد النهضة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن عدد الزلازل التي شهدتها منطقة سد النهضة قبل بدء المل في عام 2020، وبعد انتهاءه في سبتمبر 2024.

وأوضح "شراقي" لمصراوي، إن منطقة سد النهضة، عادة ما تشهد نشاط لحركة الزلالزل مشيرًا إلى أن الإخدود الإفريقي الذي يفصل الأراضي الإثيوبية يجعلها عرضه للنشاط الزلالزلي بشكل كبير.

وأضاف: "مع انتهاء الملء الخامس لسد النهضة بسعة تخزينية 64 مليار متر مكعب من المحتمل أن يكون هناك تسرب في المياه بين الفولق الأرضية مما تسبب في حركة الصخور وآثار النشاط الزلزالي".

وقال "شراقي"، إنه منذ عام 2014 شهدت منطقة السد متوسط عدد الزلازل 10 هزات في العام الواحد، إلا أنه في العام الحالي 2024 شهد المنطقة حوالي 35 زلزالًا، مما يعني زيادة حدة وعددها بنحو 300%.

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