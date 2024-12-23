المبعوث الأممي لسوريا: الجولاني أبلغني التزامه بترتيبات انتقالية تشمل الجميع

وكالات

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، اليوم الاثنين، إن أحمد الشرع، قائد العمليات العسكرية في سوريا، "أبلغني أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع".

وأكد بيدرسن لوكالة رويترز أنه يجب إيجاد حل سياسي للتوتر في شمال شرق سوريا، محذرًا من أن عدم حل هذه الأزمة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوريا ككل.

وأضاف بيدرسن في حديثه مع رويترز: "إذا لم نتعامل مع الوضع في الشمال الشرقي بشكل صحيح، فقد تكون هذه بداية لأزمة كبيرة بالنسبة لسوريا بأكملها"، مشيرًا إلى أن "فشلنا في هذا الملف قد يؤدي إلى نزوح جديد بأعداد كبيرة".

وأشار بيدرسن إلى أن الحل السياسي لهذا التوتر "سيتطلب تنازلات جادة للغاية"، ويجب أن يكون جزءًا من "المرحلة الانتقالية" التي تقودها السلطات السورية الجديدة في دمشق.