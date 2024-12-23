أول تعليق من كاهن رعية السقيلبية السورية بعد حادثة إحراق شجرة عيد الميلاد

وكالات

كشف كاهن رعية مدينة السقيلبية السورية، عن تفاصيل حادثة إحراق شجرة عيد الميلاد في المدينة، موضحًا أن ثمانية أشخاص من جنسية غير سورية قاموا بإضرام النار في الشجرة بعد يومين من إنارتها.

وأكد الكاهن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لترميم الشجرة وإعادة إنارتها مجددًا لإعادة البهجة للأهالي.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت بأن مسلحين مجهولين أشعلوا النار في الشجرة، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منها تحت تهديد السلاح.

في مقطع فيديو لاحق، ظهر مسؤول في إدارة العمليات العسكرية برفقة رجال دين من الطائفة المسيحية، وأكد للأهالي أن المتهمين ليسوا سوريين، مشددًا على أنهم سيواجهون عقوبات صارمة.

وأضاف المسؤول: "الشجرة ستكون مرممة بالكامل مع صباح الغد"، مطمئنًا السكان باستمرار الجهود لإعادة الأمن والفرح إلى المدينة.