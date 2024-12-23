بعد تداول تصريحات منسوبة له عن نصر الله.. تحطيم مدرسة الفنان راغب علامة (فيديو)

وكالات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تحطيم مدرسة سان جورج، المملوكة للفنان اللبناني راغب علامة والواقعة في الضاحية الجنوبية بلبنان، وذلك عقب تداول تصريح مزعوم نُسب لعلامة حول تعليقه على رحيل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مما أثار جدلًا واسعًا.

وأظهر الفيديو المزعوم مكالمة زُعم أنها بين راغب علامة والفنان عبدالله بالخير، حيث ظهر الأخير يعلق على رحيل نصر الله، حيث أثار الفيديو غضب أنصار الأمين العام حسن نصر الله، ما دفع راغب علامة إلى إصدار بيان رسمي نفى فيه صحة الفيديو واصفًا إياه بالمفبرك.

وأوضح بيان مكتب راغب علامة أن الفيديو مزيف، وقد تم إنتاجه باستخدام تقنيات متطورة لتقليد صوته، مؤكدًا أن "التصريحات المزعومة لا أساس لها من الصحة وهدفها واضح وأطرافها معروفة".

من جانبه، نفى الفنان عبدالله بالخير صحة المكالمة فور علمه بالخدعة، مشددًا على أنه كان ضحية لمحاولة مدبرة للإساءة إلى علامة.

وأضاف البيان أن هذه الأفعال تُعد جريمة تستهدف تشويه صورة الفنان، مؤكدًا أن مكتب علامة لن يتهاون في ملاحقة المتورطين قانونيًا.

وصرح المكتب: "هذا الفيديو المفبرك ما هو إلا إضافة جديدة إلى سلسلة الشائعات المغرضة التي تسعى للنيل من مكانة الفنان راغب علامة، الذي يشكل رمزًا للفن الراقي والمواقف الوطنية المشرفة".