وسط تصعيد بشمال سوريا.. المجلس الكردي يعلن فشل المحادثات مع "قسد"

وكالات

أعلن المجلس الوطني الكردي فشل المحادثات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال أول اجتماع يعقد بين الجانبين منذ نجاح الثورة السورية وسقوط نظام بشار الأسد.

وتأتي هذه المحادثات بعد انقطاع استمر أربع سنوات دون تنسيق بشأن موقف كردي موحد.

وقال المجلس في تصريحات لـ"العربية": "أكدنا على ضرورة حماية شعبنا من التهديدات وأخذ التغيرات في سوريا بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن الاجتماع مع "قسد" لم يسفر عن نتائج ملموسة بسبب عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة.

وشهد ريف منبج في شمال سوريا اشتباكات عنيفة بين "قسد" والفصائل الموالية لتركيا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "قسد" ومجلس منبج العسكري سيطرا بشكل كامل على محيط سد تشرين بعد انسحاب الفصائل الموالية لتركيا إثر معركة طاحنة.

وأوضح المرصد أن هذا التقدم جاء نتيجة غياب الطيران التركي المسيّر عن أجواء المنطقة، مما أتاح للقوات الكردية شن هجوم مضاد، مؤكدا أن "مجلس منبج العسكري" أطلق حملة تمشيط شملت التلال والقرى المحيطة بسد تشرين، حيث تمكن من السيطرة على عدة مواقع كانت تحت سيطرة "الجيش الوطني".

وفقًا للمرصد، أحرزت قوات "قسد" و"مجلس منبج العسكري" تقدماً في ثلاث قرى هي قشلة، السعيدين، والحاج حسين بريف حلب الشرقي، وذلك بعد 12 يوماً من الاشتباكات المستمرة.

من جهتها، أعلنت "قسد" عبر منصاتها الإعلامية أن وحداتها استولت على آليات عسكرية تابعة لفصائل "الجيش الوطني"، كما بثت تسجيلات مصورة تظهر مقاتلين يتجولون في مناطق السيطرة الجديدة وسط مشاهد لآليات مدمرة وجثث قتلى.