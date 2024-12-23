لأول مرة.. إسرائيل تعترف بمسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية بقلب طهران

وكالات

أقر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وذلك في أول تبني رسمي لإسرائيل للاغتيال الذي نفذ في العاصمة الإيرانية، طهران.

وخلال خطاب له في حفل تكريم نظمته وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي لمجموعة من ضباط الاحتياط، وجه كاتس تهديدًا للحوثيين قائلاً: "سنضربهم بشدة، نستهدف بنيتهم التحتية الإستراتيجية وسنقطع رؤوس قيادييهم".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "تمامًا كما فعلنا مع هنية ورئيس حركة حماس السابق، يحيى السنوار والأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله في طهران وغزة ولبنان، سنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء".

وأوردت وزارة الأمن الإسرائيلية تصريحات كاتس في بيان رسمي، في إشارة إلى رغبة إسرائيلية في تتبنى رسميا ولأول مرة عملية اغتيال هنية التي نفذت في 31 يوليو الماضي في طهران.