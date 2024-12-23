مستشار ترامب: قواتنا لا ينبغي أن تكون في سوريا

وكالات

قال مايكل والتز، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى وجود قوات أمريكية في سوريا بأي شكل من الأشكال.

وأكد والتز أن ترامب محق تمامًا في قراره بعدم جر الولايات المتحدة إلى حروب جديدة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الولايات المتحدة تركز على مراقبة تنظيم الدولة وحماية حدود إسرائيل، بالإضافة إلى متابعة الديناميكيات الأوسع مع حلفائها في الخليج.