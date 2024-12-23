أردوغان: رسائل الإدارة السورية الجديدة مطمئنة

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استقرار سوريا سيؤثر بشكل إيجابي على باقي دول المنطقة. وأضاف أن رسائل الإدارة السورية الجديدة تبعث على التفاؤل وتثير الأمل.

وتابع قائلاً إن إسرائيل ستضطر إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في سوريا.

كان يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، قال اليوم الإثنين، إن روسيا على اتصال مع الإدارة السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

وكانت روسيا قد منحت الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعائلته اللجوء هذا الشهر بعد سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق إثر تقدم مفاجئ لم يواجه مقاومة تذكر من الجيش السوري.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه التحدث مع الأسد، مشيرًا إلى أن "روسيا لم تُهزم في سوريا، بل حققنا أهدافنا هناك".

وأضاف بوتين أنه يجب بحث مسألة استمرار وجود القوات الروسية في سوريا، موضحًا أن موسكو اقترحت على شركائها استخدام قواعدها الجوية والبحرية في سوريا لأغراض إنسانية.