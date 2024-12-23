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وزير الخارجية ونظيره الأردني يناقشان دعم سوريا وضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي

08:09 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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وكالات

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وناقش الوزيران أبرز التطورات على الساحة السورية، حيث استمع وزير الخارجية المصري إلى نتائج زيارة الصفدي الأخيرة إلى سوريا.

وأكد الوزيران مجددًا على ضرورة دعم سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية لدعم جهود الشعب السوري في إعادة بناء وطنه ومؤسساته من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تضم جميع مكونات الشعب وتضمن حقوقهم.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني زيارة الصفدي إلى سوريا دعم سوريا واحترام سيادتها
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