روسيا تؤكد استمرار الاتصال مع الإدارة السورية الجديدة

وكالات

قال يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، اليوم الإثنين، إن روسيا على اتصال مع الإدارة السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

وكانت روسيا قد منحت الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعائلته اللجوء هذا الشهر بعد سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق إثر تقدم مفاجئ لم يواجه مقاومة تذكر من الجيش السوري.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه التحدث مع الأسد، مشيرًا إلى أن "روسيا لم تُهزم في سوريا، بل حققنا أهدافنا هناك".

وأضاف بوتين أنه يجب بحث مسألة استمرار وجود القوات الروسية في سوريا، موضحًا أن موسكو اقترحت على شركائها استخدام قواعدها الجوية والبحرية في سوريا لأغراض إنسانية.