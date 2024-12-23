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وزير الخارجية الإماراتي يعرب عن دعمه للحكومة الجديدة خلال اتصال مع نظيره السوري

07:19 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارا

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وكالات

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، آخر التطورات في سوريا خلال اتصال هاتفي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاتصال على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، مؤكدًا دعم دولة الإمارات لجميع الجهود الهادفة إلى تحقيق مرحلة انتقالية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية.

وأعرب بن زايد عن التزام الإمارات بإعادة التفاؤل إلى الشعب السوري لتحقيق مستقبل مزدهر.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية
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