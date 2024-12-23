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جوجل تخفف قواعد تتبع بصمات المستخدمين الرقمية

06:29 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

جوجل

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وكالات
أعلنت الشركة عن إدخال تغييرات جديدة على "سياسات برنامج المنصات الإعلانية" بدءًا من 16 فبراير 2025، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الخصوصية في بيئة الإعلانات الرقمية.
وتتضمن التحديثات تقنيات حديثة مثل المعالجة المباشرة على الأجهزة، وبيئات التنفيذ الموثوقة، والحوسبة الآمنة المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى توسيع مساحات عرض الإعلانات لتشمل أجهزة التلفزيون المتصلة ووحدات التحكم بالألعاب.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز حماية منظومة الإعلانات من الأنشطة الضارة، مع منح الشركاء مزيدًا من المرونة في استهداف الإعلانات وقياس أدائها.
وتشدد الشركة على ضرورة التزام الشركاء بالشفافية في تعاملهم مع المستخدمين، لضمان تجربة أكثر أمانًا وتكاملاً.

جوجل برنامج المنصات الإعلانية بصمات المستخدمين
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