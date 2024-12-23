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الخارجية القطرية: الخليفي أكد استمرار دعم قطر لسوريا

05:18 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي

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وكالات

قالت وزارة الخارجية القطرية، إن وزير الدولة محمد الخليفي بحث مع أحمد الشرع العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها.

وأضافت الوزارة، أن الخليفي بحث مع الشرع احتياجات مطار دمشق الدولي وكيفية تقديم الدعم اللازم لتشغيله، مؤكدا استمرار دعم دولة قطر الراسخ للأشقاء السوريين لبناء دولة المؤسسات.

وتابعت الوزارة أن الوزير شدد على ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة، موضحة أن الخليفي عبر عن إشادة دولة قطر بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا.

وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي دعم قطر لسوريا أحمد الشرع
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