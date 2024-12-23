المتهم بقتل رئيس شركة يونايتد هيلث كير يدفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه

نيويورك- (أ ب)

دفع لويجي مانجيوني المتهم بقتل رئيس شركة الرعاية الصحية يونايتد هيلث كير ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وكان مانجيوني قد وافق، على تسليم نفسه، وأنه سيعود إلى نيويورك لمواجهة تهم القتل.

وأمر قاضي مقاطعة بلير ديفيد كونسيجليو بتسليم مانجيوني إلى إدارة شرطة نيويورك.

وتم اتهام مانجيوني، خريج جامعة آيفي البالغ من العمر 26 عاما، بنصب كمين وإطلاق النار على برايان تومسون في الرابع من ديسمبر الجاري خارج فندق في مانهاتن حيث كان رئيس أكبر شركة للتأمين الصحي في الولايات المتحدة في طريقه للمشاركة في مؤتمر للمستثمرين.

وقالت السلطات، إن مانجيوني كان يحمل المسدس المستخدم لقتل تومسون وجواز سفر وبطاقات هوية مزورة كما كان بحوزته نحو 10 آلاف دولار عندما تم القبض عليه في 9 ديسمبر الجاري أثناء تناول وجبة الإفطار في مطعم ماكدونالدز في ألتونا بولاية بنسلفانيا.