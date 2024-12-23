إسرائيل تبعث برسالة للجولاني: لن نسمح بتهديد أمننا

(وكالات)

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تل أبيب بعثت برسالة تحذيرية إلى الحكومة الجديدة في سوريا، مفادها أن تل أبيب تراقب عن كثب تطورات الأوضاع جنوبي سوريا، ولن تقبل بأي اقتراب للمسلحين من حدودها.



و,فقًا لما ذكرت الصحيفة العبرية، لا تزال إسرائيل تبحث عن جهة مسؤولة في العاصمة السورية، وذلك وسط مخاوف من احتمالية تسلل المسلحين إلى المناطق الجنوبية من البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لم تحدد بعد رد فعلها تجاه أي اقتراب محتمل، لكنها أوضحت أن أمنها سيظل على رأس أولوياتها.



تأتي إشارة إسرائيل إلى أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" وزعيم هيئة تحرير الشام، بعد تصريحاته الأخيرة، حيث أكد أن سوريا ملتزمة باتفاقية فصل القوات لعام 1974، حيث شدد الجولاني على رغبته في الالتزام بهذه الاتفاقية ودعا المجتمع الدولي لضمان احترام إسرائيل لها.

ومع ذلك، نقلت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل بعثت برسالة إلى الجولاني، دون أن توضح إذا ما كانت مباشرة أو عبر طرف ثالث، أكدت فيها أن الجيش الإسرائيلي انتشر في المنطقة العازلة كإجراء احترازي، والذي يهدف إلى منع وقوع هجمات مشابهة لتلك التي حدثت في 7 أكتوبر 2023، ولكن هذه المرة من جهة سوريا.

