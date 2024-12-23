فصائل فلسطينية تسلم مصر قائمة بأسماء المرشحين لإدارة غزة

وكالات

أفادت مصادر لقناة الجزيرة، أن فصائل فلسطينية سلمت مصر قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة.

وذكرت المصادر ذاتها أن قائمة الأسماء المقترحة جاءت بعد لقاءات مكثفة بين قيادات حماس وعدد من الفصائل وشخصيات مستقلة.

وأعلنت حركة حماس، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، رسميًا موافقتها على المقترح المصري حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة.

وكانت حركة حماس قد التقت خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة المصرية القاهرة عدد من الفصائل الفلسطينية من بينها حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وكذلك لجان المقاومة، لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وملف لجنة الإسناد المجتمعي.