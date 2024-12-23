لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فصائل فلسطينية تسلم مصر قائمة بأسماء المرشحين لإدارة غزة

03:57 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت مصادر لقناة الجزيرة، أن فصائل فلسطينية سلمت مصر قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة.

وذكرت المصادر ذاتها أن قائمة الأسماء المقترحة جاءت بعد لقاءات مكثفة بين قيادات حماس وعدد من الفصائل وشخصيات مستقلة.

وأعلنت حركة حماس، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، رسميًا موافقتها على المقترح المصري حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة.

وكانت حركة حماس قد التقت خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة المصرية القاهرة عدد من الفصائل الفلسطينية من بينها حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وكذلك لجان المقاومة، لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وملف لجنة الإسناد المجتمعي.

غزة فصائل فلسطينية قائمة بأسماء المرشحين لإدارة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء
أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025