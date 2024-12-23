بنجلاديش للهند: أعيدوا رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة

نيودلهي- (د ب أ)

أرسلت الحكومة المؤقتة في بنجلاديش مذكرة دبلوماسية للهند حثتها فيها على إعادة رئيسة الوزراء المعزولة شيخة حسينة إلى دكا.

وتعيش حسينة 77 عاما وهي رئيسة حزب رابطة عوامي، في الهند منذ الخامس من أغسطس عندما فرت من بنجلاديش وسط مظاهرات هائلة أسقطت نظامها الممتد منذ 16 عاما وأجبرها على الفرار، بحسب قناة تلفزيون نيودلهي (ان دي تي في).

وأصدرت محكمة الجرائم الدولية ومقرها دكا مذكرات اعتقال بأسماء شيخة حسينة والوزراء والمستشارين والمسؤولين العسكريين والمدنيين الذين عملوا تحت قيادتها، واتهمتهم جميعا "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وقال توحيد حسين، مستشار الشؤون الخارجية في الحكومة المؤقتة، للصحفيين "لقد أرسلنا مذكرة شفاهية (رسالة دبلوماسية) للحكومة الهندية تقول إن حكومة بنجلاديش تريدعا عودتها من أجل العملية القضائية".