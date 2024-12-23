وزير الخارجية الإسرائيلي: ينبغي الالتزام بالمقترح الحالي لصفقة تبادل

وكالات

نقلت صحيفة معاريف عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إنه "ينبغي الالتزام بالمقترح الحالي وإبرام صفقة تبادل، وأعتقد أن المسار سينجح".

وأكد ساعر أن الإصرار على إبرام صفقة شاملة قد يؤدي لتأخير عملية التفاوض الجارية.

ولفت ساعر إلى أن عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض ستجلب فرصاً عظيمة لإسرائيل.

وفي سياق متصل، نقل موقع (الترا فلسطين) المحلي، اليوم الإثنين،عن مصدر مطّلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى المرتقبة قوله: "إن وفد التفاوض الإسرائيلي وضع شرطاً خلال المباحثات الأخيرة المتعلقة بالصفقة".

وبحسب المصدر فإن "إسرائيل اشترطت لإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليّين الذين لا تنطبق عليهم المعايير الإنسانيّة المتّفق عليها ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، علما أن المعايير الإنسانية تشمل كبار السنّ والنساء والأطفال".