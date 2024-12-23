وكالات

قال القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع: وجهنا دعوة لأمير قطر لزيارة سوريا.

وأضاف القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الإثنين، الجانب القطري كان ثابتا على موقفه في كل المراحل إلى جانب الشعب السوري.

وأوضح الشرع أن الجانب القطري أبدى كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية، موضحًا أن دمشق ستبدأ تعاونا استراتيجيا واسعا مع الدوحة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أفضل مما كانت في السابق، إضافة إلى أن مشاركة دولة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وأكد أن قطر لها أولوية خاصة في سوريا لمواقفها المشرفة تجاه الشعب السوري، مشيرًا إلى سعي الإدارة العامة للاستفادة من الخبرات القطرية في جميع المجالات.