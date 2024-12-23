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الجيش الصومالي يعتقل عناصر إرهابية في عملية عسكرية بمحافظة "هيران"

03:22 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

الجيش الصومالي

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مقديشو- (أ ش أ)

ألقى الجيش الصومالي القبض على عناصر من الميليشيات الإرهابية في مدينة بلدويني بمحافظة هيران.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال عملية عسكرية مشتركة مع قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية في أحياء مدينة بلدويني بهدف تعزيز الأمن والاستقرار حيث يواصل الجيش الوطني تنفيذ العملية العسكرية لملاحقة فلول مليشيات الشباب الإرهابية التي تتحصن في مدينة بلدويني.

وأضافت أن قائد القوات البرية العميد سهل عبدالله عمر، وصل اليوم إلى منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى حيث تكبدت المليشيات الإرهابية خسائر فادحة وعقد قائد القوات البرية سلسلة اجتماعات مع ضباط الكتيبة الـ3 وأهالي المنطقة من أجل الوقوف على الاحتياجات القائمة والأوضاع العامة.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الصومالي مقديشو محافظة هيران مدينة بلدويني
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