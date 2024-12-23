وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال



القاهرة- (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم الاثنين مع وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي.

ورحب عبد العاطي - في مستهل المؤتمر الصحفي- بنظيره الصومالي والوفد المرافق الذي يقوم حالياً بزيارة إلى مصر، مؤكدا أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأبرز وزير الخارجية التعليمات الرئاسية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لمزيد من تطوير العلاقات الأخوية في كافة المجالات.

وقال عبد العاطي إن المباحثات الثنائية والموسعة اليوم تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.

بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والمنطقة العربية، مضيفا أن مصر والصومال دولتين عربيتين وإفريقيتين وبالتالي ما يخص العلاقات العربية - العربية، والإفريقية- الإفريقية، والإفريقية- العربية، كانت محور المناقشات.

وأعلن عبد العاطي أنه تم التوافق على العمل على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يليق بمستوى العلاقات.