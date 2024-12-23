العراق يؤكد ضرورة توحيد مسارات العمل العربي

بغداد- (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين ضرورة توحيد مسارات العمل العربي والتنسيق المشترك لدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة.

واستعرض السوداني - خلال مباحثات هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، في إطار الشراكات المنتجة التي تدعم برامج التنمية والمصالح المشتركة، إضافة إلى البحث في تطورات الأوضاع في المنطقة.

ونافش الجانبان الجهود العربية لدعم الاستقرار في سوريا، والتأكيد على ما سبق للعراق أن قدمه في ورقةً العمل في اجتماع العقبة بهذا الشأن.

وشدد على وقوف العراق إلى جانب جهود التهدئة والاستقرار، وأهمية بذل المزيد من الجهود لإغاثة سكان غزّة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومنع الصراع من الاتساع في المنطقة، وترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان.