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الجيش الإسرائيلي يرفع العلم على تلة بين بلدتي البياضة والناقورة في جنوب لبنان

01:34 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

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بيروت- (د ب أ)

رفع الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين العلم الإسرائيلي على تلة بين بلدتي البياضة والناقورة في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش أقدم على رفع العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونا بين بلدتي البياضة والناقورة المشرفة على الساحل عند مدخل بلدة ‎الناقورة الرئيسي في جنوب لبنان.

وقامت القوات الإسرائيلية صباح اليوم بإغلاق طريق مدينة بنت جبيل - مارون الراس بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية، ما يحول دخول الآليات والسيارات باتجاه بلدة مارون.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.

بيروت الجيش الإسرائيلي إسرائيل
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