"والده أكل مطب".. مصرع طفل سقط من سيارة ربع نقل في الشرقية



الشرقية- ياسمين عزت:

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من سيارة ربع نقل خاصة بأسرته فى قرية الأسدية التابعة لمركز شرطة أبو حماد محافظة الشرقية.



وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للتحري حول أسباب الحادثة.

وأوضحت التحريات الأولية، مصرع الطفل "عوض. ص.ع" يبلغ من العمر 8 سنوات، بسبب سقوطه من سيارة ربع نقل خاصة والده، حيث كان يستقل صندوق السيارة من الخلف وسقط أثناء مرور والده على مطب بالطريق.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى أبو حماد لتقديم الخدمات الطبية له، بينما لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على جثة الطفل فى مشرحة المستشفى، وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، أمرت الجهات المعنية بتسليم الجثمان لذويه وإنهاء تصاريح الدفن.