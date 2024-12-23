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المرصد السوري: الطيران الإسرائيلي يُحلق فوق دمشق والقنيطرة ودرعا

01:13 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

الطيران الاسرائيلي

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(وكالات)


صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن أجواء ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي، وصولاً إلى العاصمة السورية دمشق، تشهد حركة مكثفة للطائرات الحربية الإسرائيلية. ما يعكس تصعيداً ميدانياً وسط أجواء من التوتر الأمني المتزايد. هذا التصعيد يثير القلق من احتمال تنفيذ غارات جوية تستهدف مواقع استراتيجية في تلك المناطق.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أمهلت أمس الأحد، سكان مدينة البعث في ريف القنيطرة مدة ساعتين فقط لتسليم أسلحتهم، مهددة باقتحام المدينة في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة.

كما أقدمت قوات الاحتلال على إزالة السواتر الترابية المحيطة بالمدينة، تمهيداً لدخولها، في خطوة تشير إلى تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان الطيران الإسرائيلي دمشق ريف القنيطرة ريف درعا
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