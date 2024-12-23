وزير الخارجية الأردني بعد لقائه بالشرع: مستعدين لتقديم كل الدعم لسوريا

(وكالات)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن الأردن مستعد لتقديم كل الدعم لسوريا، مؤكدًا أن إعادة بناء سوريا أمر مهم لها وللمنطقة بأكملها.



وأعرب وزير الخارجية الأردني، عن أمله في أن تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطراف في سوريا، مؤكدًا على موقف الأردن الثابت في دعم الشعب السوري.

وصرح الصفدي، أنه ناقش مع قائد إدارة العمليات السورية، أحمد الشرع، موضوع الإرهاب والجماعات الإرهابية في سوريا، مؤكدًا على وقوفه إلى الإدارة الجديدة أمام ذلك الخطر الذي يهدد الجميع.

وأشار الصفدي إلى رغبة اللاجئين السوريين في العودة إلى وطنهم، متحدثا في الوقت ذاته أن تلك العودة لا بد أن تكون طوعية وآمنة.

وطالب أيمن الصفدي، الإدارة السورية الجديدة بأخذ وقتها لوضع خططها بشأن مستقبل سوريا، معربا عن دعمه للعملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد.