بعد قطيعة 13 عامًا.. أول وفد قطري رفيع المستوى يصل دمشق

وكالات

بدأ وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي اليوم الاثنين زيارة إلى دمشق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أول وفد قطري رفيع المستوى يصل إلى دمشق بعد قطيعة مع النظام السابق استمرت 13 عاما.

أول وفد قطري رفيع المستوى يصل دمشق بعد قطيعة مع النظام السابق استمرت 13 عاماً #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/MOXKGCKg4a — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 23, 2024

وأضافت وزارة الخارجية، أن الزيارة تأكيد جديد على متانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة قطر وسوريا الشقيقة.

كما تؤكد الزيارة حرص قطر على استمرار دعمها للشعب السوري والحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها، حسب البيان.

وفيما سبق قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -عبر منصة إكس- إن الخليفي وصل دمشق على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين، وتجسيدا "للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا".

وأوضح أن الوفد وصل على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار العاصمة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر.

وأعادت قطر فتح سفارتها في دمشق السبت الماضي بعد إغلاقها لمدة 13 عاما، ورفع العلم القطري على مبنى السفارة لتعود إلى العمل من جديد.