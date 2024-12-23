الكرملين يكشف حقيقة طلب زوجة الأسد الطلاق

القاهرة- مصراوي

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، حقيقة التقارير التي تتحدث عن طلب أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الطلاق.

وقال الكرملين، إن التقارير بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من زوجها "غير صحيحة".

وجاء النفي بعد أيام من لجوء بشار الأسد وعائلته إلى روسيا عقب سقوط نظامه في سوريا في 8 ديسمبر.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، تقدمت بطلب للطلاق أملا في الانتقال للعيش بالعاصمة البريطانية لندن.

وجاء بيان الكرملين تعقيبا على تقرير لموقع "آ هبر" التركي، ذكر أن أسماء الأسد تسعى للعودة إلى بريطانيا التي ولدت وتربّت فيها وتحمل جنسيتها.

وبحسب التقرير، فإن والدتها سحر العطري تقود جهود الانفصال، وتدفع برغبة ابنتها في مواصلة علاجها في لندن بعد تشخيصها بسرطان الدم النخاعي الحاد في مايو 2024.