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وفد روسي رفيع المستوى يصل إلى طهران

11:02 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

إيران

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(وكالات)

وصل وفد روسي رسمي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، برئاسة نائبي رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك وفيتالي سافلييف، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يتضمن جدول أعمال الوفد الروسي اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، كما سيعقد الوفد محادثات مع النائب الأول للرئيس الإيراني ووزير الطرق، لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

إيران وفد روسي أليكسي أوفرتشوك فيتالي سافلييف
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