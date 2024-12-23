أستراليا توافق على تسليم طيار أمريكي سابق متهم بتدريب طيارين عسكريين صينيين

نيوكاسل (أستراليا)- (أ ب)

من المقرر أن تسلم أستراليا الطيار السابق في مشاة البحرية الأمريكية دانييل دوجان إلى الولايات المتحدة على خلفية مزاعم بقيامه بتدريب طيارين صينيين بشكل غير قانوني.

ووافق النائب العام الأسترالي، مارك دريفوس، على تسليم الطيار الأمريكي، اليوم الاثنين، منهيا بذلك محاولة دامت قرابة عامين من جانب دانييال دوجان، المولود في بوسطن والبالغ من العمر 55 عاما، لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وظل دوجان، الذي خدم في مشاة البحرية لمدة 12 عاما قبل أن يهاجر إلى أستراليا ويتخلى عن جنسيته الأمريكية، محتجزا في سجن شديد الحراسة منذ اعتقاله في 2022 في منزل عائلته في ولاية نيو ساوث ويلز، وهو أب لستة أطفال.

وأكد دريفوس في بيان، اليوم الاثنين، أنه وافق على التسليم لكنه لم يحدد موعد نقل دوجان إلى الولايات المتحدة.

وقال دريفوس في البيان: "تم منح دوجان الفرصة لتقديم دفوعه بشأن الأسباب التي تدعو إلى ضرورة عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة. وعند اتخاذ قراري، أخذت بعين الاعتبار جميع الأدلة المتوفرة أمامي."

وكان قاض في سيدني قد قضى، في مايو، بإمكانية تسليم دوجان إلى الولايات المتحدة، ما جعل الأمل الأخير لدوجان للبقاء في أستراليا هو تقديم استئناف أمام النائب العام.

وفي لائحة اتهام أصدرتها في 2016 المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، والتي تم الكشف عنها في أواخر 2022، قال ممثلو الادعاء إن دوجان تآمر مع آخرين لتدريب لطيارين عسكريين صينيين في عامي 2010 و2012، وربما في أوقات أخرى، دون التقدم بطلب للحصول على ترخيص مناسب.

وقال ممثلو الادعاء إنه تلقى مبالغ إجمالية بلغت حوالي 88 ألف دولار أسترالي (61 ألف دولار أمريكي) ورحلات سفر دولية من جانب متآمر آخر مقابل ما كان يوصف أحيانا بـ "تدريب التنمية الشخصية".

وفي حالة إدانته، يواجه دوجان حكما بالسجن يصل إلى 60 عاما، وينفي دوجان الاتهامات الموجهة إليه.