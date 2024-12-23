المهندسون السوريون في تركيا: مستعدون لإعمار سوريا الجديدة

وكالات

قال "تجمع المهندسين السوريين في تركيا" إن أعضاءه مستعدون لوضع كل خبراتهم المهنية والعلمية لخدمة سوريا ودعم مساعي الحكومة الجديدة في النهوض بالبلاد.

وناشد التجمع -الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقرا- جميع التجمعات الهندسية وغير الهندسية السورية حول العالم بالوقوف صفا واحدا وتوجيه رسائل لمساندة الحكومة الجديدة.

وأكد التجمع -في بيان أصدره أمس الأحد- أنه على أتم الاستعداد للمساهمة في "تسخير كافة الموارد والعلاقات بما يخدم إعادة إعمار سوريا الجديدة"، والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره، وتقديم كل أشكال الدعم الفني والاستشاري للحكومة الجديدة في تنفيذ مشاريعها الحيوية.