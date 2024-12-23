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ترامب يعين "بو هاينز" لاعب كرة القدم الأمريكي مديرا تنفيذيا لمجلس الرئيس للأصول الرقمية

08:47 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تعيين بو هاينز لاعب كرة القدم الأمريكي السابق، مديرا تنفيذيا لمجلس الرئيس للأصول الرقمية.

وجاء في بيان صادر عن فريق ترامب: "سيعمل بو هاينز مديرا تنفيذيا لمجلس الرئيس لمساعدي العملات الرقمية ("مجلس العملات الرقمية")، وهو مجموعة استشارية جديدة تتألف من شخصيات بارزة في صناعة العملات الرقمية ويرأسها قيصر العملات الرقمية ديفيد ساكس".

وأضاف البيان، أنه في منصبه الجديد سيعمل هاينز 29 عاما، بالتعاون مع ساكس على "دفع الابتكار والنمو في الأصول الرقمية وضمان حصول قادة الصناعة على الموارد التي يحتاجونها للنجاح"، وفقا لروسيا اليوم.

أعرب ترامب أكثر من مرة عن دعمه للعملات الرقمية، حتى قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، وعد الجمهوري بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العالم" للعملات الرقمية.

وفي يوليو الماضي أعلن عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجي وطني من عملات البيتكوين في حالة فوزه في الانتخابات، كما أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يدفع بعملة البيتكوين خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية.

ووصلت قيمة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الشهر الذي أعقب فوز ترامب، وتجاوزت 108 آلاف دولار في البورصة.

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