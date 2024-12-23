5 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وكالات

استشهد 5 فلسطينيين، بينما أصيب عشرات المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في قصف شنته القوات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

واستشهد مواطنان وأصيب 19 آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.

كما استشهد مواطنان آخران وأصيب عدد من الأشخاص في قصف استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس.

وفي قصف آخر، استشهد فلسطيني إثر استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة الجندي في منطقة الشعف شرق محافظة غزة.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لعدد من البنايات السكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة في منطقة الصفطاوي، إلى جانب غارات جوية مستمرة شمال وجنوب محافظة غزة.