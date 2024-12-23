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ويكيبيديا تستبدل العلم والشعار السوري السابقين بـ"علم وشعار الثورة السورية"

07:46 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

العلم السوري الحالي

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وكالات

استبدلت موسوعة "ويكيبيديا"، العلم والشعار السوري السابقين بـ"علم وشعار الثورة السورية"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ويتكون العلم الحالي من 3 ألوان، وهي الأخضر الذي يمثل الخلافة الراشدة، والأبيض الذي يمثل الدولة الأموية، والأسود الذي يرمز للدولة العباسية.

أما النجوم الحمراء الثلاث فكانت في أصلها تمثل 3 مناطق في سوريا وهي حلب ودمشق ودير الزور.

ويختلف هذا العلم عن المستخدم من قبل الحكومة السورية السابقة التابعة لبشار الأسد، التي كانت تعتمد علم الجمهورية العربية المتحدة، منذ عام 1980 حتى 8 ديسمبر 2024.

ويتكون العلم السوري السابق من 3 مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأحمر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض نجمتان باللون الأخضر.

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